Am Montag ist eine Frau in Stuttgart entführt und vergewaltigt worden. Zwei Tage später wurde ein 37-jähriger Verdächtiger in Marbach gefasst. Der Mann sitzt bereits in U-Haft.

Am vergangenen Montag ist eine junge Frau in Stuttgart-Nord entführt und vergewaltigt worden. Zwei Tage später sei ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger in Marbach im Kreis Ludwigsburg festgenommen worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei heute mitteilten. Der Mann sitzt bereits in U-Haft.