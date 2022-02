BW-Verfassungsschutzbericht: "Querdenken"-Bewegung erstmals aufgelistet

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Extremismus in Baden-Württemberg ausgewirkt? Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervor.

In Baden-Württemberg ist die Zahl links- und rechtsextremer Gewalttaten 2020 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor, den der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag in Stuttgart vorgestellt hat. Der Bericht nennt erstmals die Initiative "Querdenken" und legt einen Schwerpunkt auf den Einfluss rechtsextremistischer Gruppen auf die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen.

"Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr die Arbeit des Verfassungsschutzes maßgeblich geprägt: Sie hat neue Formen des Extremismus hervorgebracht und stellt zudem unsere Spionage- und Cyberabwehr vor neue Herausforderungen."

Verfassungsschutzbericht führt erstmals "Querdenken"-Bewegung auf

Die Behörden beobachten auch offiziell die Initiative "Querdenken 711", die regelmäßig gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie wird seit Ende vergangenen Jahres vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet und seit diesem Jahr auch bundesweit. Dazu heißt es im Vorwort des aktuellen Berichts von Innenminister Strobl: "Praktisch von Anfang an hat der Verfassungsschutz dabei eine unheilvolle Allianz von 'Reichsbürgern' und 'Selbstverwaltern', Verschwörungsideologen sowie Rechtsextremisten beobachtet, die sich auf diesen Veranstaltungen zusammenfanden, um - zumindest vordergründig - gegen die staatlichen Maßnahmen zu demonstrieren."

Die anfängliche Kritik an den Corona-Maßnahmen sei im Lauf der Zeit zunehmend einer grundsätzlichen Staatsfeindlichkeit gewichen, heißt es weiter. Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube erklärte, so solle gezielt das Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben werden. "Es geht nicht nur um Gewalttaten und Straftaten, sondern es geht auch um ein Klima, das geschaffen wird in einer Gesellschaft. Und da ist das Thema Staatsfeindlichkeit ein Thema, was uns wirklich mit Sorge erfüllen muss", so Bube.

Radikalisierungsbeschleuniger seien hierbei insbesondere die im Umfeld der Protestaktionen verbreiteten Verschwörungsideologien, die neben staatsfeindlichen auch antisemitische Narrative transportierten, so Strobl. Die Initiative "Querdenken 711" stelle die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage - damit sei eine Grenze überschritten.

"Eine besondere Rolle spielten im letzten Jahr anonyme Internetplattformen, auf denen Inhalte in Gruppenchats oder Informationskanälen ungeprüft und ungezügelt verbreitet wurden."

Leichter Rückgang rechtsextremer Gewalttaten 2020

Die meisten politisch motivierten Straftaten kamen auch im vergangenen Jahr von rechts. Der baden-württembergische Verfassungsschutz registrierte insgesamt 35 rechtsextremistisch motivierte Gewalttaten - vier weniger als im Vorjahr. Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten ging auf 1.479 zurück (2019: 1.549). Die Gesamtzahl der Rechtsextremisten in Baden-Württemberg stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 70 Personen auf 1.970 an. Davon gelten gleichbleibend etwa 790 als gewaltorientiert, das entspricht etwa 40 Prozent der Szene.

Weniger linksextreme Gewalt durch die Pandemie?

Dem Verfassungsschutzbericht zufolge gab es im vergangenen Jahr 59 linksextreme Gewalttaten (2019: 112). Landesweit wurden 455 linksextremistisch motivierte Straftaten gezählt - 31 weniger als im Vorjahr. Den Grund für die Abnahme vermutet das Ministerium im Wesentlichen darin, dass es wegen der Corona-Pandemie weniger Demonstrationen und damit weniger Möglichkeiten zur Begehung von Straftaten gab.

BW-Innenminister Strobl hält ihn in der Hand: Der Verfassungsschutzbericht umfasst insgesamt 369 Seiten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Trotz rückläufiger Zahlen sei beim Vorgehen gewaltorientierter Linksextremisten "seit Jahren eine sinkende Hemmschwelle und zunehmende Brutalität festzustellen", heißt es im Bericht. Gerade bei Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner richte sich die Gewalt nicht nur gegen Sachen, sondern auch gegen - tatsächliche oder vermeintliche - Rechtsextremisten und Rechtspopulisten. Ein Beispiel dafür sei das mutmaßlich versuchte Tötungsdelikt gegen einen Anhänger der Gewerkschaft Zentrum Automobil im vergangenen Jahr am Rande einer "Querdenken"-Demonstration. Stuttgart habe sich im Jahr 2020 zum "Hotspot linksextremistischer Gewalt" entwickelt. In Baden-Württemberg stieg die Zahl der Linksextremisten um 50 auf insgesamt 2.800 Personen. Davon gelten 840 als gewaltbereit (2019: 850). Innenminister Strobl warnte: "Auch von Linksextremisten geht Lebensgefahr aus."

Zahl der Salafisten in Baden-Württemberg steigt

Die Zahl der Salafisten in Baden-Württemberg ist im Jahr 2020 um hundert Personen auf 1.300 weiter gestiegen. Insgesamt geht der Verfassungsschutz von 4.200 Islamisten in Baden-Württemberg aus - wobei mehr als die Hälfte (2.260) der Milli-Görüs-Bewegung zugerechnet wird. Auch Kinder seien Zielgruppe, für die salafistisch dominierte Moscheen verschiedene Aktivitäten organisierten. Problematisch sei vor allem das Angebot von alternativen salafistischen Kindergärten, was zu einer Abschottung der dort betreuten Kinder führen könne, heißt es in dem Bericht.

"Die Gefahrenlage durch den Einfluss des 'Islamischen Staates' (IS) ist trotz seines Zusammenbruchs weiterhin äußerst angespannt. Die größte Gefahr geht weiterhin von Einzelattentätern in psychischen Ausnahmesituationen aus, die sich von einer vermeintlichen, selbst kommunizierten IS-Nähe mediale Aufmerksamkeit versprechen."

Außerdem nimmt der Verfassungsschutzbericht die Aktivitäten ausländischer Geheimdienste, den islamistischen Terrorismus und die Auswirkungen internationaler Konflikte auf Baden-Württemberg in den Blick.