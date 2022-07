Verfassungsschutz in BW besorgt über Verschwörungstheorien von "Querdenkern"

Die Vorstellung des neuen Verfassungsschutzberichts am Donnerstag wurde bestimmt von der Beobachtung der AfD in Baden-Württemberg. Die "Querdenken"-Bewegung bleibt aber ein zentrales Thema.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube stellen zur Stunde in Stuttgart den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 vor. Erneut sind "Querdenker" dabei eines der Themen. Seit gut eineinhalb Jahren beobachtet der Verfassungsschutz im Land die Bewegung. In seinem aktuellen Bericht gehe das Landesamt von rund 350 Personen aus, die der "Querdenken"-Szene angehören, so Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag.

"Querdenker" könnten weitere Themen wie Klimawandel nutzen

Beobachter gehen davon aus, dass dieser Personenkreis sich weiter radikalisieren könnte und auch andere Themen nutzen will, um Front gegen den Staat zu machen. Als Beispiele werden der Klimawandel oder der Krieg gegen die Ukraine genannt.

Zuletzt beschäftigten die Proteste rund um die Corona-Pandemie den Verfassungsschutz stark. Er hatte im vergangenen Jahr einen neuen Bereich mit der Bezeichnung "Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates" eingerichtet. Darunter fallen Gruppen, die eine grundsätzliche Staatsfeindlichkeit gemeinsam hätten - wie etwa die in Stuttgart gegründete "Querdenken"-Bewegung.

Szene der "Reichsbürger" mit Zulauf

Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnte dabei auch vor den Gefahren, die von der Szene der "Reichsbürger" ausgingen. Diese hatte nach Angaben des Innenministeriums im vergangenen Jahr starken Zulauf. Aktuell werde sie auf etwa 3.800 Personen im Land geschätzt, von denen viele eine erhöhte Gewaltbereitschaft vorgäben, so Strobl. Im April war es in Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) zu einem massiven Schusswechsel zwischen Polizei und einem "Reichsbürger" gekommen.

BW Ziel von Angriffen ausländischer Geheimdienste

Im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine warnt der Verfassungsschutz auch vor Angriffen ausländischer Geheimdienste. Baden-Württemberg sei wegen seiner wirtschaftlichen Stärke nach wie vor ein Ziel. Aktuell sei erkennbar, dass Russland hier seine Aktivitäten verstärke und unter anderem gezielt Falschmeldungen über den Krieg streue, erklärte Innenminister Strobl.

Weiterhin knapp 2.000 Rechtsextremisten in BW

Die Zahl der vom baden-württembergischen Verfassungsschutz erfassten Extremisten vor allem aus dem linken, rechten und islamistischen Lager ist laut Verfassungsschutz im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr weitgehend gleich geblieben. Identisch zum Vorjahr ist mit 1.970 die Zahl der Rechtsextremisten, heißt es im Verfassungsschutzbericht. Bundesweit hat die Zahl der Rechtsextremisten allerdings um 600 auf 33.900 zugenommen.

Die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten ist mit 1.482 fast identisch zum Vorjahr. Im Jahr 2020 fiel die Zahl der Gewalttaten von 35 auf 28 im Jahr 2021 und sank damit das dritte Jahr in Folge. Allerdings dürfe das offensichtliche Gewaltproblem im deutschen Rechtsextremismus nicht auf tatsächlich verübte Gewalttaten reduziert werden, wird im Bericht gewarnt. Denn 800 Rechtsextremisten würden als "gewaltorientiert" eingestuft.

Mehr gewaltorientierte Linksextremisten

Die Zahl der Linksextremisten in Baden-Württemberg betrug vergangenes Jahr 2.790 - zehn weniger als im Vorjahr. Die Zahl der gewaltorientierten Linksextremisten ist mit 860 um 20 im Vergleich zu 2020 gestiegen. Bereits seit Jahren sei beim Vorgehen gewaltorientierter Linksextremisten eine sinkende Hemmschwelle und zunehmende Militanz festzustellen, so der Verfassungsschutz. Gerade bei Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner von rechts richte sich Gewalt nicht nur gegen Sachen, sondern auch unmittelbar gegen tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten. Die Zahl der linksextremistischen Straftaten ist von 455 auf 659 gestiegen, die der Gewalttaten mit 62 fast gleich geblieben.

Mehr Islamisten in BW

Das "islamistische Personenpotenzial" in Baden-Württemberg wird für 2021 mit 4.230 beziffert - 30 Personen mehr als im Vorjahr. Darunter befinden sich 1.350 Salafisten und damit 50 mehr als 2020. Bundesweit ging die Zahl der Salafisten allerdings von 12.150 im Jahr 2020 auf 11.900 im Jahr 2021 zurück. Straftaten, die dem Islamismus zugerechnet werden, gab es im Land 45, also 14 mehr als 2020. Im Jahr des Berichts wurden fünf Gewalttaten dem Bereich Islamismus zugeordnet - 2020 war es eine.

Insgesamt beobachtet der Verfassungsschutz bei den Salafisten einen Rückzug aus den Moscheen heraus in private und virtuelle Räume. Dadurch bestehe die Gefahr, dass salafistische Bestrebungen undurchsichtiger und weniger fassbar werden, so die Sicherheitsbehörde in ihrem Bericht. Die islamistische Bedrohung sei wegen der jüngsten Entwicklungen nicht kleiner geworden, sondern nach wie vor hoch, warnte Innenminister Strobl.