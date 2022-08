Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg erwartet neue Proteste der "Querdenken"-Bewegung. Unter anderem wegen steigender Energiepreise könnten die Menschen auf die Straße gehen.

Der baden-württembergische Verfassungsschutz rechnet im Herbst mit weiteren Corona-Protesten der sogenannten Querdenker-Bewegung. Nach SWR-Informationen befürchten die Sicherheitsbehörden zudem Demonstrationen gegen steigende Energie- und Heizkosten.

Mit der Aufhebung fast aller Corona-Schutzmaßnahmen sei für die "Querdenker" zwar das vorrangige Thema weggebrochen, doch die Szene habe sich keineswegs aufgelöst, sagte ein Sprecher des Verfassungsschutzes dem SWR. Vielmehr habe sich der harte Kern weiter radikalisiert. Er umfasse in Baden-Württemberg knapp 400 Personen. Dazu gehörten neben Reichsbürgern und Rechtsextremisten auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Der Verfassungsschutz beobachte mittlerweile eine starke Mobilisierung gegen die hohen Energiepreise. Sollten sich die Gaskrise verschärfen und die Heizkosten deutlich steigen, sei mit massiven Protesten zu rechnen, so die Behörde.

"Querdenker"-Bewegung weiter aktiv

Die Ermittler beobachten nach SWR-Informationen, dass die einschlägigen Kanäle der "Querdenker"-Bewegung immer noch gut frequentiert sind und die Gruppierung nach wie vor aktiv ist, auch wenn sie öffentlich gerade nicht so häufig in Erscheinung trete.

Die Anhängerinnen und Anhänger der sogenannten Querdenker-Bewegung störe auch nicht, dass der Gründer Michael Ballweg wegen möglichen Betrugs und Geldwäsche in Stuttgart in Untersuchungshaft sitzt, weil er Spendengelder für private Zwecke benutzt haben soll. Dass die Gruppierung nach wie vor aktiv sei, habe man erst kürzlich gesehen, als 1.500 sogenannte Querdenker vor der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim für die Freilassung von Ballweg demonstrierten.

Proteste wegen steigender Energiekosten erwartet

Die Sicherheitsbehörden rechnen demnach jederzeit mit neuen Protesten, wenn zum Beispiel im Oktober wieder Coronaregeln gelten sollten - wie etwa eine Maskenpflicht in Innenräumen. Dann würden die "Querdenker" wohl auch wieder auf die Straße gehen, hieß es. Weil sich bei den Anhängern der Bewegung inzwischen eine grundsätzliche Ablehnung des Staates und der staatlichen Maßnahmen manifestiert habe, würden jetzt auch die Energiekrise und die Gasknappheit nach dem Muster der Verschwörungtheorien als neue Themen besetzt, sagte ein Sprecher des Verfassungsschutzes dem SWR.

Verfassungsschutz sieht weitere Verschwörungstheorien

Der Verfassungsschutz beobachtet nach eigenen Angaben einen Schwenk in der "Querdenker"-Szene vom nicht mehr so großen Thema Corona hin zu hohen Energiekosten. Zunächst habe die Bewegung auf das Thema Ukraine-Krieg gesetzt, so der Verfassungsschutz. Aber da gebe es offenbar keine einheitliche Position gegenüber Russland und keinen Konsens für Proteste. Im Zusammenhang mit steigenden Energiepreisen sei das anders. Es werde bereits versucht, Menschen zu erreichen - beispielsweise mit der These, dass von der Regierung die Heizung abgedreht werde, um sie zu gängeln und klein zu halten.

Konkrete Pläne der Szene nicht bekannt

Konkrete Pläne der "Querdenker"-Bewegung sind den Sicherheitsbehörden nicht bekannt. Sie gehen allerdings davon aus, dass die Szene jederzeit wieder Menschen mobilisieren könnte. Ein Sprecher des Verfassungsschutzes sagte, die Energiekrise und die Gasknappheit würden bereits nach dem Muster der Verschwörungstheorien als Erfindung, als Lüge und als staatliche Maßnahme dargestellt. Mögliche Proteste könnten von Rechtsextremisten angefeuert werden, die grundsätzlich versuchten, solche Krisen zu nutzen, um gegen die demokratischen Strukturen vorzugehen, so die Erkenntnis der Behörde.