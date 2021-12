Verfassungsgerichtshof gibt Landtagsabgeordnetem Fiechtner teilweise recht

Der parteilose Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner war nach seinem Rauswurf aus dem Landtag mit einer Klage vor dem baden-württembergischen Verfassungsgerichtshof teilweise erfolgreich. Der Sitzungsausschluss des früheren AfD-Politikers im Juni 2020 sei formell verfassungswidrig gewesen, weil Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) die Ordnungsmaßnahme nicht ausreichend erklärt habe. Der Grund für den Ausschluss sei nicht offensichtlich gewesen, hieß es. Nach der Entscheidung im Landtag hatte sich der Abgeordnete geweigert zu gehen. Er ließ sich von der Polizei aus dem Saal tragen. Anschließend wurde Fiechtner von fünf weiteren Landtagssitzungen ausgeschlossen. Dieser Ausschluss für das Verhalten nach dem Rauswurf sei dagegen korrekt gewesen, urteilte der Verfassungsgerichtshof in Stuttgart. In einem weiteren Verfahren wies das Gericht die Klage des AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Rottmann gegen einen Ordnungsruf im Oktober 2019 in letzter Instanz zurück. Damals hatte die Landtags-Vizepräsidentin Sabine Kurtz (CDU) Rottmann gerügt, nachdem er den Grünen-Abgeordneten Hans-Ulrich Sckerl als "Antisemiten" bezeichnet hatte. Dieser Ordnungsruf sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, so das Gericht am Freitag in Stuttgart.