Immer wieder kritisiert die Stiftung das Rettungsdienstsystem in Deutschland und auch das neue BW-Rettungsdienstgesetz. Für eine Reform will die Stiftung jetzt in Karlsruhe klagen.

Seit August 2024 ist in Baden-Württemberg ein neues Rettungsdienstgesetz in Kraft - dagegen will die Björn Steiger Stiftung mit Sitz in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) Verfassungsbeschwerde gegen das Land und die Bundesrepublik Deutschland einreichen. Die Unterlagen sollen am Donnerstag elektronisch beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden, wie die Stiftung mitteilte.

Warum klagt die Björn Steiger Stiftung?

Die Björn Steiger Stiftung setzt sich für die Verbesserung der Notfallhilfe und Rettungsdienstes ein. Sie kritisiert schon länger die Notfallversorgung in Deutschland, bei der sie große Mängel sieht. Ihre Verfassungsbeschwerde begründet sie mit systemischen Missständen im Rettungsdienst. "Der Bund erfüllt seine grundgesetzliche Verpflichtung nicht, ein flächendeckendes, einheitliches und qualitativ hochwertiges Rettungsdienst-System sicherzustellen", so der Präsident der Stiftung Pierre-Enric Steiger. Ziel der Verfassungsbeschwerde sei die Feststellung, dass die jetzige Regelung gegen das Grundgesetz verstößt - um dann eine bundesweite Verbesserung in Angriff nehmen zu können.

Was ist die Björn Steiger Stiftung? Die Björn Steiger Stiftung ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Notfallhilfe und das Rettungswesen in Deutschland zu verbessern. Ihre Gründung und ihr Name gehen auf den achtjährigen Björn Steiger zurück, der 1969 bei einem Verkehrsunfall in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ums Leben kam, weil er nicht rechtzeitig die richtige Hilfe bekam. Nach Angaben von Björns Vater Siegfried Steiger starb sein Sohn auf dem Transport ins Waiblinger Krankenhaus. Fast eine Stunde habe es damals gedauert, bis ein Krankenwagen eintraf, nachdem der achtjährige Björn von einem Auto überfahren worden war. Noch im selben Jahr gründeten Björns Eltern Ute und Siegfried Steiger gemeinsam mit Freunden die Björn Steiger Stiftung als gemeinnützigen Verein, um Verbesserungen im Rettungswesen in Deutschland anzustoßen. Bis heute setzt sich die Stiftung nach eigenen Angaben für ihre Ziele ein, indem sie etwa auf Missstände im Bereich der Notfallhilfe und des Rettungswesens hinweist, Einfluss auf Entscheidungsträger zu nehmen versucht und selbst Projekte vorantreibt, die zur Verbesserung der Situation beitragen. Die Gründer Ute und Siegfried Steiger sind im Jahr 2022 verstorben.

Verfassungsbeschwerde auch gegen das Land Baden-Württemberg

Die Kritik der Stiftung richtet sich vor allem gegen den Bund. Der komme seiner Fürsorgepflicht nicht nach, wenn er es verpasse bundesweit einheitliche Standards vorzugeben - trotz Zuständigkeit der Bundesländer für das Rettungswesen. Die Beschwerde zielt aber auch auf Baden-Württemberg, weil das Land mit seinem neuen Rettungsdienstgesetz exemplarisch für die Probleme in allen anderen Bundesländern stehe. Hier kritisiert die Björn Steiger Stiftung nicht erst seit Verabschiedung des Gesetzes im Juli 2024, dass die neuen Regelungen eine jahrelange Fehlentwicklung zementiere. Auch das neue Gesetz schaffe es nicht, Zuständigkeiten und Strukturen für Notfälle umfassend zu klären.

"Die Bürgerinnen und Bürger müssen im Notfall die gleichen Überlebenschancen haben, unabhängig davon, in welchem Bundesland sie leben, ob in der Stadt oder auf dem Land." Das ist nach Ansicht von Stiftungspräsident Steiger nicht der Fall. Pläne für eine Neuorganisation des Rettungsdienstes mit bundesweit einheitlichen Standards hatte auch die zerbrochene Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Mit dem Aus der Ampel sind diese Pläne aber hinfällig.

Das Gesetz sieht vor, dass Rettungskräfte in 95 Prozent der Fälle innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort sein sollen. Zuvor galt eine Zeitspanne von 10 bis 15 Minuten für Rettungswagen (RTW) - aber selbst die 15-Minuten-Vorgabe wurde in den meisten Landkreisen gerissen . Wie diese Zwölf-Minuten-Frist eingehalten werden soll, sei völlig unklar, so die Stiftung. Leidtragende und Opfer dieses Gesetzes seien neben den Notfallpatienten auch die Mitarbeitenden im Rettungsdienst.

Die SWR-Doku "Notfall Rettung - Wenn die Hilfe versagt" gibt es in der ARD Mediathek:

Hat die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg?

Mit einer Verfassungsbeschwerde können sich vor allem Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine, Stiftungen, oder Unternehmen an das Bundesverfassungsgericht wenden, wenn sie ihre Grundrechte verletzt sehen. Die Björn Steiger Stiftung gibt sich bezüglich ihrer Verfassungsbeschwerde selbstbewusst, Bürgerinnen und Bürger hätten einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein funktionierendes Rettungsdienstsystem. Die Organisation bezieht sich auf den im Grundgesetz verankerten Schutz der Menschenwürde und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das Land komme demnach seiner Pflicht zur Wahrung der Grundrechte nur ungenügend nach.

Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn Steiger Stiftung, mit einem Entwurf der Verfassungsbeschwerde gegen Deutschland und das Land Baden-Württemberg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Die Verfassungsbeschwerde ist die mit Abstand am häufigsten vorkommende Klageart beim Verfassungsgericht. Im Ergebnis hat aber nur ein sehr geringer Anteil der eingereichten Klagen Erfolg. Klar ist: Bis man weiß, ob das im Fall der nun vorliegenden Verfassungseschwerde anders sein wird, könnte es dauern. In der Regel braucht das Verfassungsgericht mindestens ein Jahr für eine Entscheidung über eine solche Beschwerde.