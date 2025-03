per Mail teilen

Die Björn Steiger Stiftung will eine Reform des Rettungsdienstes in Deutschland. Dafür klagt sie in nun Karlsruhe - auch gegen das Land Baden-Württemberg. Die Stiftung ist der Auffassung, dass das baden-württembergische Rettungsdienstgesetz vom Juli 2024 das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit verletzt. Die Klage gegen das Land Baden-Württemberg stehe exemplarisch für alle Bundesländer.