Verdienstorden für Autor Imre Mihaly Török

Der Autor Imre Mihaly Török (72) ist am Dienstag mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Mit der Ehrung würdige man seinen großen Einsatz für die sozialen und rechtlichen Bedingungen von Schriftstellern, so das Staatsministerium. Imre Mihaly Török kam im Jugendalter als ungarischer Flüchtling nach Deutschland und studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie in Tübingen. Er war von 2005 bis 2015 Bundesvorsitzender des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Der Orden wird für herausragende Verdienste für das Land Baden-Württemberg verliehen, insbesondere im politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich.