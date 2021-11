ver.di verschärft Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Die Gewerkschaft ver.di hat weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst des Landes angekündigt. Der Fokus soll auf dem Gesundheitssektor liegen. Kommende Woche werde in den Zentren für Psychiatrie die Arbeit niedergelegt, teilte ver.di am Freitag in Stuttgart mit. Weitere Aktionen seien außerdem an den Universitäten geplant. Am Montag wird der erste Warnstreik im Zentrum für Psychiatrie in Wiesloch stattfinden. Die Protestaktion findet unter dem Motto "Wir brauchen the Cäsh" statt - eine Anspielung auf die neue Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg. ver.di-Landeschef Martin Gross äußerte sich diesbezüglich: "Fachkräfte gewinnt man nicht mit Werbekampagnen, sondern mit guten Lebens- und Arbeitsbedingungen. In dieser Tarifrunde kann das Land als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen, das wäre die beste Werbekampagne." Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes der Länder. Zudem besteht eine Sonderforderung von 300 Euro für die Beschäftigten im Gesundheitsbereich in Baden-Württemberg. Ein Angebot der Arbeitgeberseite liege bislang nicht vor. In Baden-Württemberg sind laut Finanzministerium etwa 100.000 Angestellte und knapp 190.000 Beamte von den Tarifverhandlungen betroffen.