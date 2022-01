ver.di ruft zu Warnstreiks bei öffentlichen Banken auf

ver.di ruft am kommenden Dienstag zu Warnstreiks bei öffentlichen Banken, genauer bei der LBBW, der L-Bank und der LBS Südwest in Karlsruhe und Stuttgart, auf. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Gehälter um 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber 150 Euro, um die unteren Gehaltsgruppen zu stärken. Seit Beginn der Verhandlungen im Sommer letzten Jahres sei die Inflationsrate von 2,3 auf 5,3 Prozent gesprungen, so ver.di-Funktionär Christian Miska. Die Arbeitgeber dürften ihre Angestellten nicht länger hinhalten, während das Gehalt täglich weniger werde, sagte Miska. In Baden-Württemberg beschäftigen die öffentlichen Banken rund 15.000 Mitarbeitende. Am 20. Januar gehen die bundesweit zentral geführten Tarifgespräche in die fünfte Runde. Das Arbeitgeberangebot von Oktober 2021, das bei einer Vertragslaufzeit von 38 Monaten unter anderem eine Lohnerhöhung von 1,4 Prozent zum 1. August vorsah, hatte ver.di zurückgewiesen.