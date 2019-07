Im Tarifkonflikt im baden-württembergischen Einzelhandel ist am Montag in Stuttgart die wohl entscheidende Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft Verdi angesetzt. Das letzte Angebot der Arbeitgeber hatte Verdi abgelehnt.

Die Tarifverhandlungen für die rund 490.000 Mitarbeiter im baden-württembergischen Einzelhandel gehen weiter. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeber verhandeln am Montag seit etwa 11:30 Uhr in Stuttgart-Weilimdorf in der vierten und wohl entscheidenden Verhandlungsrunde.

Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Parallel zu den Verhandlungen hat Verdi zu Streiks in und um Stuttgart aufgerufen. Am Vormittag demonstrierten deshalb rund 200 Beschäftigte auf dem Stuttgarter Schlossplatz, um ihrem Wunsch nach einem besseren Tarifabschluss nochmals Nachdruck zu verleihen. Auch in der vergangenen Woche hatte es erneut Warnstreiks in zahlreichen Geschäften gegeben, unter anderem in Mannheim, Heidelberg, Schwäbisch Hall oder Konstanz.

SWR-Wirtschaftsredaktion: Einigung wahrscheinlich

In der vergangenen Woche hat es in Nordrhein-Westfalen bereits einen Pilotabschluss für die Branche gegeben. Dort und auch in Hamburg erhalten die Beschäftigten nun drei Prozent mehr Geld im ersten und weitere 1,8 Prozent mehr im zweiten Jahr. Verdi hatte für Baden-Württemberg jedoch eine Lohnerhöhung von 6,5 Prozent gefordert. Beide Seiten müssten sich also noch einmal deutlich bewegen, damit es nun auch in Baden-Württemberg zur Einigung kommt, so die Einschätzung der SWR-Wirtschaftsredaktion. Die Chancen auf eine Einigung stünden jedoch gut.