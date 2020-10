Die Gewerkschaft Verdi hat auch in dieser Woche im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg zu Streiks aufgerufen. Der Höhepunkt des Streiks ist laut Verdi für Donnerstag geplant.

Den Streik-Auftakt diese Woche haben nach Verdi-Angaben die Beschäftigten in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) gemacht. Auch in Bad Friedrichshall, Neckarsulm (beide Kreis Heilbronn) und Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) wurde gestreikt: unter anderem in den Kindertagesstätten und im Wasser- und Schifffahrtsamt. Außerdem hatten in Ulm die Mitarbeiter des Bürgerdienstes dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Etwa 300 Beschäftigte in Ulm und in der Region um Heilbronn waren am Montag an den Streiks beteiligt, teilte Verdi mit.

Rund 150 Menschen streikten am Montagvormittag in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) - in erster Linie geht es ihnen um ein höheres Gehalt. SWR

Streik erreicht am Donnerstag seinen Höhepunkt

Am Dienstag soll dann unter anderem in Kitas in Mannheim und im Zollernalbkreis gestreikt werden, außerdem soll es im Ostalbkreis und im Main-Tauber-Kreis Proteste geben. Die Gewerkschaft Verdi möchte mit den Arbeitsniederlegungen in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Bis zum Wochenende wird der Takt der Streiks laut Verdi zunehmen. "Das wird sich nach und nach steigern. Der Donnerstag ist der Höhepunkt in dieser Woche", sagte ein Verdi-Sprecher.

Am Mittwoch soll es im Rems-Murr-Kreis, Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Reutlingen zu Streiks kommen - unter anderem in Kitas und Kliniken. Am Donnerstag sollen schließlich Mitarbeitende von Kitas, Kliniken, Behörden ihre Arbeit in Stuttgart und Heilbronn niederlegen. In den beiden Städten soll zudem am Donnerstag der öffentliche Nahverkehr streiken.

Mehr Geld gefordert

In der vergangenen Woche fiel der Startschuss für die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. In Baden-Württemberg haben sich bislang rund 4.700 Beschäftigte an den Aktionen beteiligt, sagte ein Sprecher dem SWR. Die Gewerkschaften fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst findet am 22. und 23. Oktober in Potsdam statt.