Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch und Donnerstag in fünf Pflegeeinrichtungen der katholischen Stiftung Liebenau zu Warnstreiks auf. Damit reagiert die Gewerkschaft auf den Abbruch der Tarifverhandlungen durch die Liebenau und die Ankündigung der Stiftung, die Gehälter der rund 800 Beschäftigen der Tochtergesellschaft LiLA nicht an die Tarifstrukturen des Deutschen Caritasverband anpassen zu wollen. Verdi-Vertreter betonten am Dienstag, die Warnstreiks würden unter strengster Einhaltung des Gesundheitsschutzes durchgeführt. Eine Notdienstvereinbarung stelle sicher, dass die Bewohner während des Streiks gepflegt und versorgt werden. Die Gewerkschaft äußerte Zweifel am Willen der Stiftung, tatsächlich die kirchlichen Regelungen übernehmen zu wollen. Ein entsprechender Aufsichtsratsbeschluss stehe aus. Es könne sein, dass die Liebenau erneut "kurz vor dem Ziel abbiegt". Die Stiftung nannte in einer Erklärung den Streikaufruf nicht nachvollziehbar.