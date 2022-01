Nach Abbruch der Tarifverhandlungen: ver.di plant Warnstreiks bei Privatbanken

Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen für Deutschlands Privatbanken laufen bei der Gewerkschaft ver.di in Baden-Württemberg die Vorbereitungen für Warnstreiks. Ver.di-Funktionär Christian Miska sagte in Stuttgart, erste befristete Arbeitsniederlegungen könnte es in der kommenden Woche geben. Die Mitglieder hätten kein Verständnis mehr für die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber. "Die Verhandlungen dauern jetzt schon über ein halbes Jahr an. In dieser Zeit hat die Inflation mehr Gehalt aufgefressen, als der Arbeitgeberverband für ein ganzes Jahr zu erhöhen bereit wäre. Wenn wir Reallohnverluste verhindern wollen, haben wir gar keine andere Wahl mehr, als jetzt zu streiken", sagte Miska. Die vierte Runde der Gespräche für 140.000 Beschäftigte privater Banken in Deutschland war am Montag bereits nach kurzer Zeit abgebrochen worden. Der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes argumentierte, ver.di habe "zusätzliche unüberwindbare Hürden für eine Tarifeinigung aufgebaut". Ver.di ihrerseits warf der Arbeitgeberseite vor, sie sei nicht bereit gewesen, ernsthaft über das von ihnen vorgelegte neue Forderungspaket zu verhandeln.