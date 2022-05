Beschäftigte in der Speditions- und Logistikbranche bekommen mehr Geld

per Mail teilen

Die mehr als 120.000 Beschäftigten der Speditions- und Logistikbranche in Baden-Württemberg bekommen in Zukunft mehr Geld. Das ist das Ergebnis der zweiten Runde der Tarifverhandlungen zwischen dem Arbeitgeberverband Speditionen und Logistik Baden-Württemberg und der Gewerkschaft ver.di, die am Montag abgeschlossen wurde.Vereinbart wurde eine erste Lohnerhöhung zum 1. Mai um 4,4 Prozent und eine zweite Lohnerhöhung zum 1. März 2023 um weitere 3,1 Prozent. Die Ausbildungsvergütungen steigen zum 1. September im ersten Ausbildungsjahr um 55 Euro, im zweiten um 70 Euro und im dritten Ausbildungsjahr um 90 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Allerdings gilt die Vereinbarung nicht für Beschäftigte der Speditions- und Logistikbranche aus Südbaden.