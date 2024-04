Der Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr in BW geht weiter. Die Gewerkschaft ver.di hat zu weiteren Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Die Gewerkschaft ver.di will am Donnerstag und Freitag erneut den Nahverkehr in sieben Städten in Baden-Württemberg lahmlegen. Betroffen von dem Ausstand sind Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, wie ver.di am Montag in Stuttgart mitteilte.