BW: Verdi ruft Postbank-Beschäftigte zu Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck in der Tarifrunde für die Beschäftigten bei der Postbank. In Baden-Württemberg ruft sie am Freitag und Samstag in Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen zu Warnstreiks auf. Im Südwesten arbeiten rund 1.500 Beschäftigte, die unter die Postbanktarifverträge fallen. Davon haben nach Gewerkschaftsangaben knapp 40 Prozent Beamtenstatus. Die Gewerkschaft will für die bundesweit etwa 15.000 Postbank-Beschäftigten - 8.000 im Filialbetrieb und 7.000 in Bereichen, die zum Beispiel den Zahlungsverkehr abwickeln - sechs Prozent mehr Lohn sowie eine Corona-Prämie durchsetzen. Die Tarifgespräche werden bundesweit zentral geführt. Die erste Runde am Montag in Frankfurt war ergebnislos vertagt worden.