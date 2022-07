Fachkräftemangel: Auch Gewerkschaft ver.di fordert Kita-Gipfel in BW

Die Gewerkschaft ver.di Baden-Württemberg hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) aufgefordert, "unverzüglich" einen Kita-Gipfel abzuhalten. Dort sollen weitere Verbesserungen der Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern erarbeitet werden. Nur wenn der Beruf attraktiver werde, könne man dem Fachkräftemangel etwas entgegensetzen. Damit schloss sich ver.di der Forderung der Landeselternvertretung Baden-Württembergischer Kindertageseinrichtungen (LEBK) an. Erst im Mai hatten sich Gewerkschaften und kommunale Arbeitgeber im Tarifstreig geeinigt. Das Ergebnis: Zusätzliche Entlastungstage und mehr Geld. ver.di fordert, diese Verbesserungen schnell umzusetzen und an weiteren Lösungen zu arbeiten. Dafür brauche es zusätzliches Geld vom Land, so die Gewerkschaft - etwa für Entlastungskräfte in den Kitas. Die sollen hauswirtschaftliche oder kaufmännische Tätigkeiten übernehmen und so Erzieherinnen und Erziehern Arbeit abnehmen.