"Die Finanzierung der Krankenhäuser muss umgestellt werden", hat die Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg am Freitag gefordert. In einer Mitteilung heißt es, dass "zumindest während der Pandemie" dafür gesorgt werden müsse, dass für die Behandlung von Patientinnen und Patienten nicht mehr Preise gezahlt würden, sondern ein Krankenhaus alle bedarfsnotwendigen Kosten erstattet bekäme. Nur so würde es für die Krankenhäuser möglich, "entsprechend dem Bedarf und ohne Drohung des finanziellen Ruins, zu handeln". Laut Gewerkschaft habe das Land, stand heute, noch rund zehn Prozent Kapazitäten an Intensivbetten. "Aber nur auf dem Papier." Das dafür notwendige Personal fehle, so die Gewerkschaft. "Die aktuell rasant ansteigenden Zahlen der Neuinfektionen haben in zwei bis drei Wochen Auswirkungen auf die Bettenbelegung in den Kliniken. Es muss jetzt gehandelt werden", schreibt Yvonne Baumann, verantwortlich für den Bereich Krankenhäuser bei Verdi Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft tritt seit Jahren für eine gesetzliche, bedarfsgerechte Personalbemessung ein. Solange es diese nicht gebe, erklärt Baumann, müsse bei der Patientinnen- und Patientenbelegung "heruntergefahren werden, um Überlastungen der Beschäftigten und Unterversorgung" zu vermeiden.