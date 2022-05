ver.di ruft Telekom-Beschäftigte zu Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Deutschen Telekom in Baden-Württemberg für Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. An 14 Standorten im Land sollen rund 1.000 Mitarbeitende zu einem ganztägigen Warnstreik zusammenkommen, wie eine Sprecherin von ver.di heute in Stuttgart mitteilte. Kundinnen und Kunden müssten deshalb mit Terminausfällen beim Service und langen Wartezeiten in der Hotline rechnen. Für die bundesweit rund 55.000 Tarif-Beschäftigten gab es bisher zwei Verhandlungsrunden. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, die Entgelte um sechs Prozent zu erhöhen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10. und 11. Mai geplant.