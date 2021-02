Nach Briefbomben: 66-jähriger Verdächtiger in U-Haft

Angriff auf Lebensmittelhersteller Nach Briefbomben: 66-jähriger Verdächtiger in U-Haft

In den vergangenen Tagen sind bei zwei Lebensmittelfirmen in Baden-Württemberg Briefbomben explodiert. Ein 66-jähriger Rentner aus dem Raum Ulm wird nun verdächtigt, diese verschickt zu haben. Er sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft.