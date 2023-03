BW-Landesregierung erleichtert über Kompromiss bei Verbrenner-Aus

BW-Verkehrsminister Hermann ist froh, dass sich die Bundesregierung mit der EU im Streit um das Verbrenner-Aus ab 2035 geeinigt hat. Die Regelung selbst hält er für überflüssig.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) begrüßt die Beendigung der Hängepartie um die Zukunft der E-Fuels in der EU. Allerdings sei dieser Streit unnötig gewesen, da der synthetische Kraftstoff nach wie vor nicht die richtige Energiequelle für Pkw sei. "Es ist zunächst mal gut, dass diese absurde Theater vorläufig beendet ist", kommentierte der Minister. Es wäre ein schreckliches Signal gewesen, so Hermann, wenn Deutschland als einer der Initiatoren des Verbrennerverbots ab 2035 das Verfahren zerlegt hätte.

Nach der bisherigen Vereinbarung sollten ab dem Jahr 2035 keine Neuwagen mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden. Der neu verhandelte Kompromiss besagt: Verbrennerautos dürfen weiterhin zugelassen werden, sofern sie ausschließlich sogenannte E-Fuels tanken, also CO2-neutrale Kraftstoffe. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte am Freitag zur Entscheidung getwittert:

Der Weg ist frei: Europa bleibt technologieneutral. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor können auch nach 2035 neu zugelassen werden, wenn sie ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe tanken. 1|2

Hermann: E-Fuels zu teuer für Pkw

BW-Verkehrsminister Hermann sagte außerdem: "Unter Technologieoffenheit verstehe ich etwas anderes." Er wisse nicht, wofür die FDP da gekämpft habe. Für Schiffe und Flugzeuge seien E-Fuels als Übergangslösung sinnvoll, aber nicht für Pkw. Eine Tankfüllung würde wegen der aufwendigen Erstellung mehrere hundert Euro kosten. Die Entwicklung sei vorgegeben. Die batterieelektrische Lösung sei für Pkw die beste. Außerdem würden alle wichtigen Firmen am Automobilstandort Baden-Württemberg wie Mercedes-Benz, Audi, Porsche oder der Zulieferer Bosch auf Elektromobilität setzen.

Wirtschaft im Land: "Ein kluger Schritt"

Die Wirtschaft im Land begrüßt, dass die EU das strikte Aus für Verbrenner aufweicht. Es sei nicht abzusehen, welche Optionen in 15 oder 20 Jahren offenstehen. "Es wäre daher töricht gewesen, einzelne Technologien grundsätzlich auszuschließen - selbst wenn sie das Potenzial haben, klimaneutral zu sein", teilte Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), am Sonntag in Stuttgart mit. Es wäre fatal, den technologischen Vorsprung der Automobilindustrie im Land bei den Verbrennern aus den Händen zu geben, wenn irgendwann feststehe, dass die Technik doch Zukunft habe. "Dann müssten wir aber Herstellern aus anderen Weltregionen hinterherlaufen." Dick hofft, dass Verbrenner zu einem "riesigen" potenziellen Absatzmarkt werden, wenn klimaneutrale Kraftstoffe irgendwann in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.

Das Energiekonzept der Zukunft sehe vor, regenerativen Strom im Überfluss zu produzieren. Der Überschuss werde dann in Wasserstoff umgewandelt. Stehe einmal nicht genügend regenerativ erzeugter Strom zur Verfügung, könne Wasserstoff als Ausgleich genutzt und verbrannt werden. "Dann bietet sich Wasserstoff auch als Energielieferant an, wo Strom nicht die beste Lösung ist", sagte Dick: "Da kommt natürlich der Einsatz in Flugzeugen und Schiffen in Frage, die nicht mit riesigen Batterien fliegen oder fahren können, aber eben auch in Automobilen."

Mercedes-Benz hält E-Fuels für Pkw nach 2035 für wenig sinnvoll

Auf Anfrage des SWR äußerte sich auch Baden-Württembergs führender Autohersteller Mercedes-Benz zu dem Kompromiss: E-Fuels seien insbesondere eine Option für die Bestandsflotte. Regenerative Kraftstoffe könnten hier einen Beitrag leisten, um den Anteil fossiler Kraftstoffe zu reduzieren. Aus Gründen der Energieeffizienz sei es dennoch am besten, grünen Strom direkt in die Batterie zu laden.

Mercedes-Benz will nach eigenen Angaben bis 2030 überall dort vollelektrisch zu werden, "wo es die Marktbedingungen zulassen." Ab dem Jahr 2025 sollen alle neuen Fahrzeug-Architekturen rein elektrisch sein. Der Autohersteller fordert allerdings an anderer Stelle mehr von der Politik: Entscheidend sei nicht das Verbot traditioneller Technologien, sondern dass die Menschen die neuen Technologien annähmen. Die Politik müsse für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen, etwa eine flächendeckende Ladeinfrastruktur.