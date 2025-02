Die Verbraucherzentrale BW verklagt den Neobroker Trade Republic. Kunden drohten möglicherweise hohe Verluste, so die Verbraucherschützer.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht gerichtlich gegen den Neobroker, eine Art digitaler Aktien-Trading-Dienstleister, Trade Republic vor. Nach Angaben der Zentrale wurde bereits am Freitag Klage gegen das Berliner Finanzunternehmen eingereicht. Grund dafür sei "irreführende Werbung" rund um angebotene hohe Zinsen.

Was ist ein Neobroker? Neobroker gelten als Art digitale Börsenmakler, die über Websites und Apps den Kundinnen und Kunden einen niederschwelligen und günstigen Zugang zum Aktien- und Finanzmarkt bieten wollen. Neonbroker bieten oft kostenfreie oder sehr günstige Trades von Wertepapieren, Handelsplätzen und Dienstleistungen an und richten sich vor allem an Privatpersonen. Dabei werden geringe Transaktionsgebühren berechnet.

Umstrittene Werbung löste Klage aus

Die BW-Verbraucherschutzorganisation kritisiert eine Online-Werbung, in der das Unternehmen einen unbegrenzten Zinssatz von drei Prozent auf die Girokonten ihrer Kundinnen und Kunden bewirbt, die durch gesetzliche Einlagensicherung geschützt sei. Laut Verbraucherzentrale weist das Unternehmen dabei nicht ausreichend darauf hin, dass sich diese Zinsen verändern können. Zudem unterliege das Guthaben nicht vollständig der Einlagensicherung, sondern werde teilweise auch in Geldmarktfonds investiert, so die Verbraucherzentrale weiter. Während das Geld, das bei Partnerbanken liege, durch die gesetzliche Einlagensicherung mit bis 100.000 Euro gesichert sei, gelte das für Anlagen in Geldmarktfonds nicht.

Trade Republic täuscht mit der Werbung und den Aussagen zur Einlagensicherung eine Sicherheit vor, die so nicht gegeben ist.

Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, wirft der Firma Intransparenz vor. Erst in der App würden Nutzerinnen und Nutzer darüber informiert, dass ihr Geld auch in Geldmarktfonds investiert werde. Dem widerspricht das Unternehmen: Nicht nur in der App, sondern auch auf der der Website sowie im Help Center stelle man eine ausführliche Erklärung bereit.

Trade Republic weist Vorwürfe zurück

Trade Republic wehrt sich gegen die erhobenen Vorwürfe und hat bereits vor eigenen eine vorherige Abmahnung der Verbraucherzentrale zurückgewiesen. Die Diversifizierung der Kundeneinlagen auf mehrere Partnerbanken sei keine Neueinführung, sondern bereits seit Mai 2024 bekannt. "Seitdem können alle Kunden in der App jederzeit transparent einsehen, wie ihr Barguthaben verteilt ist", so das Unternehmen.