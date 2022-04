Preise um sechs Prozent gestiegen

Die bereits hohe Inflation hat in Baden-Württemberg weiter angezogen. Die Teuerungsrate im März lag im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,3 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. "Eine solche Inflationsrate gab es in Baden-Württemberg das letzte Mal in den 1970er- und 1980er-Jahren", berichtete das Amt. Im Februar hatte die Preissteigerung noch 4,7 Prozent betragen. Heizöl sei in Baden-Württemberg fast doppelt so teuer wie im März vergangenen Jahres, schrieb die Behörde. Die Preise für Kraftstoffe legten demnach gegenüber dem Vorjahresmonat um 35,5 Prozent zu. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten können. Vor allem eine Verteuerung von häufig gekauften Waren spüren die Menschen im Portemonnaie.