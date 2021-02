Nummernschilder mit NS-Symbolik soll es in Baden-Württemberg künftig nicht mehr geben. Bestimmte Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben mit rechtsextremistischem Bezug werden verboten.

Laut dem baden-württembergischen Verkehrsministerium stellen insbesondere die Ziffernfolge "1488", die Kombinationen "HH 18" und "AH 18" sowie "HH 88" und "AH 88" geläufige rechtsextremistische Chiffren dar.

Weitere Kennzeichen werden verboten

Künftig werden diese Kombinationen von der Kennzeichenvergabe ausgeschlossen. Bereits zugeteilte Kennzeichen haben Bestandsschutz. Die bisherige bundesweite Praxis, wonach Buchstabenpaare wie KZ, SA, SS, HJ und NS nicht vergeben werden dürfen, werde durch die neue Regelung ergänzt und weiter verschärft.

"Nach unserer Auffassung und der des NSU-Untersuchungsausschusses des Landtags ist es nicht hinnehmbar, dass Rechtsextremisten sich amtlich Kennzeichen zuteilen lassen und so ihre menschenverachtende Gesinnung öffentlich zur Schau stellen können", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Das bedeuten die Buchstaben-Kombinationen

"88" steht in der rechtsextremen Szene als Verweis auf den verbotenen Hitlergruß, weil die Worte "Heil Hitler" jeweils mit dem achten Buchstaben des Alphabets beginnen. "14" verweist auf die 14 Worte des rassistischen Satzes: "We must secure the existence of our people and a future for white children." ("Wir müssen den Fortbestand unseres Volkes und eine Zukunft für weiße Kinder sichern"). "18" ist ein Hinweis auf den ersten und achten Buchstaben des Alphabets, die Initialen von Adolf Hitler.