Nicht unbedingt, denn die Justiz kann das Verbot noch überprüfen und auch kippen. In Deutschland ist natürlich auch die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden. Bürger, die von einschränkenden Entscheidungen der Behörden betroffen sind, können diese von den Verwaltungsgerichten überprüfen lassen. Weil die Veranstaltung unmittelbar bevorsteht, ist für ein "reguläres" Gerichtsverfahren aber keine Zeit mehr. Darum wird es konkret wohl um den sogenannten Eilrechtsschutz gehen. Dabei nehmen die Gerichte zunächst kurzfristig eine Folgenabwägung vor. Sie überlegen also theoretisch: Was wäre, wenn die Veranstaltung verboten bleibt, sich genau das aber später als rechtswidrig herausstellt. Die "Gegenprobe" dazu lautet dann: Welche Folgen würden drohen, wenn wir das Verbot aufheben, im Hauptverfahren aber feststellen, dass ein Verbot rechtens gewesen wäre.

Zuständig ist zunächst das Verwaltungsgericht Berlin. Dieses hat der ARD-Rechtsredaktion auch bestätigt, dass dort schon ein entsprechender Eilantrag eingegangen ist. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kann die unterlegene Partei dann beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vorgehen. Als letztes Mittel bliebe noch eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Gut möglich ist, dass solche Entscheidungen auch noch am Tag der geplanten Veranstaltung, hier also am Samstag, ergehen.

Christoph Kehlbach, SWR Rechtsredaktion