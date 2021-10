Verband: Immer weniger Menschen wollen fremde Kinder pflegen

per Mail teilen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat die Jugendämter aufgefordert, sich stärker dafür einzusetzen, dass vernachlässigte Kinder in Familien gepflegt werden. "Es erklären sich immer weniger Menschen bereit, die Herausforderung einer Pflege fremder Kinder anzunehmen", sagte die Verbandsreferentin für Kinder- und Jugendhilfe, Juliane Meinhold der Deutschen Presse-Agentur. Für Kinder sei dieses Modell besser, da sie anders als in Heimen in familiärer Atmosphäre mit stabilen Bindungen aufwachsen würden. Die Jugendämter müssten allerdings über genügend Kapazitäten verfügen, um die Familien dabei dauerhaft zu unterstützen. Meinhold beklagt, dass neue gesetzliche Regelungen es nicht leichter machen würden, ein Pflegekind aufzunehmen. Jugendämter sind demnach verpflichtet, Schutzkonzepte mit den Pflegefamilien zu entwickeln, umzusetzen und regelmäßig zu überprüfen. Dies sei grundsätzlich zu begrüßen, bedeute aber für Pflegefamilien weiteren Aufwand.