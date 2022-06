Lehrkräfte-Umfrage: Hauptschulabschluss an Realschulen abschaffen

92.300 Grundschulkinder in Baden-Württemberg standen im vergangenen Jahr vor der Entscheidung, welche weiterführende Schule sie besuchen sollen. Davon haben sich laut Kultusministerium 44,1 Prozent dazu entschieden, ein allgemeinbildendes Gymnasium zu besuchen. 33,6 Prozent entschieden sich für eine Realschule. Die Haupt- und Werkrealschulen waren das Ziel von 5,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Die Quote der Übergänge auf die Gemeinschaftsschulen lag zum Schuljahr 2021/2022 bei 13,4 Prozent.

Anmeldezahlen an Hauptschulen, Werkrealschulen und Realschulen gehen zurück

Rund 83.000 Schülerinnen und Schüler haben sich für das kommende Schuljahr an weiterführenden öffentlichen Schulen angemeldet. Am häufigsten vertreten in Baden-Württemberg ist das Gymnasium mit etwa 37.500 Anmeldungen. Über 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die von der Grundschule in die fünfte Klasse wechseln, entschieden sich für diese Schulart, so das Kultusministerium. Während bei Gymnasien und Gemeinschaftsschulen die Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sind, sind die Anmeldungen an Haupt- und Werkrealschulen sowie Realschulen rückläufig. Noch nicht berücksichtigt sind in diesen Zahlen geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, da die Zahlen im März 2022 erhoben wurden.

Aus dem Kultusministerium heißt es: "Die Realschulen stehen aufgrund der Heterogenität ihrer Schülerschaft wie auch die Gemeinschaftsschulen vor großen Herausforderungen." Von den Übergängen aus Grundschulen auf Realschulen hatten im vergangenen Schuljahr 54,1 Prozent eine Grundschulempfehlung für die Realschule, 25,2 Prozent hatten eine Empfehlung für das Gymnasium und 20,7 % eine Empfehlung für die Haupt- und Werkrealschule. Die Grundschulempfehlung ist in Baden-Württemberg nicht verbindlich.