Verbände fordern Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben

Behindertenverbände in Baden-Württemberg fordern die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben. Der Zugang zum Arbeitsmarkt müsse offen, inklusiv und barrierefrei sein, forderte der Wohlfahrtverband der Paritätische Baden-Württemberg anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am Donnerstag. Der Zugang zum allgemeinen Arbeits- und Ausbildungsmarkt sei für Menschen mit Behinderung weiterhin schwer. "Bei Bewerbungen stoßen sie etwa wegen ihrer Einschränkungen häufig auf Vorurteile und werden im weiteren Verfahren benachteiligt", so Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende des Paritätischen Baden-Württemberg. Zudem sei die Zahl der inklusiven und barrierefreien Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Baden-Württemberg viel zu gering. Diesen Forderungen angeschlossen haben sich der Stuttgarter Verein "Zentrum selbstbestimmt Leben" und die "Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung" aus Krautheim (Hohenlohekreis). In Baden-Württemberg lebten im Jahr 2019 fast eine Million Schwerbehinderte, rund 400.000 davon im erwerbsfähigen Alter.