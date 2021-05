Sozialverbände fordern die künftige Landesregierung in Baden-Württemberg dazu auf, ältere Menschen mehr in den Blick zu nehmen. Laut einer Mitteilung vermissen der Landesseniorenrat, der "Paritätische" und der Sozialverband VdK Baden-Württemberg im künftigen Koalitionsvertrag Themen wie Altersarmut, Pflege, Gesundheit und das erhöhte Schutzbedürfnis älter Menschen bei Mobilitätswende und Strukturwandel im öffentlichen Raum. Begriffe wie "Senioren" seien an keiner Stelle in dem 162-Seiten-Papier genannt, der Begriff "Ältere" nur an zwei Stellen. Im Land leben nach Angaben der Sozialverbände fast 472.000 Pflegebedürftige, rund 80 Prozent von ihnen werden zu Hause gepflegt. Es würden mehr Pflegestützpunkte und mehr personelle Ausstattung gebraucht. Die Verbände wünschen sich außerdem, dass sich die Landesregierung für eine Pflegevollversicherung vergleichbar der gesetzlichen Krankenversicherung auf Bundesebene einsetzt.