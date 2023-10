33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung feiert Baden-Württemberg heute den Tag der Deutschen Einheit. Im Land sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Bundesweit wird heute am 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Die zentrale Veranstaltung findet in diesem Jahr in Hamburg statt, aber auch in Baden-Württemberg wird an die Wiedervereinigung vor 33 Jahren mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert.

In Stuttgart gibt es einen öffentlichen Festakt der Stadt zum Feiertag. Festredner wird der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Udo Di Fabio sein. Er wird zur Identität der Deutschen vor dem Hintergrund ihrer Geschichte sprechen.

Initiative "3. Oktober - Deutschland singt und klingt" in ganz BW

Im Glockenspiel im Rathausturm werden die Lieder "Freude schöner Götterfunken" oder die deutsche Nationalhymne erklingen. Auch die Initiative "3. Oktober - Deutschland singt und klingt" feiert die Wiedervereinigung. Verbände, Chöre und Musikgruppen sind wie in den vergangenen Jahren aufgerufen, gemeinsam und generationsübergreifend zu singen - auch auf Straßen und Marktplätzen in Baden-Württemberg.

Veranstaltungen gibt es unter anderem in der Region Bodensee-Oberschwaben und in Heilbronn-Franken. Da es bislang keine öffentliche Feiertradition in der Bevölkerung gebe, nehme die junge Generation den 3. Oktober als Nationalfeiertag kaum mehr in seiner Bedeutung wahr, heißt es von der Initiative.

Bundespräsident: Deutsche Einheit bleibt eine Aufgabe

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte im Interview mit den tagesthemen, die Deutsche Einheit bleibe eine Aufgabe. Der Westen habe nicht die Notwendigkeit gesehen, sich zu verändern. "Und das ist ein Teil des Dilemmas, über das wir reden", so Steinmeier.

Bei der Infrastruktur und den Rentenwerten gebe es Verbesserungen, auch das Haushaltseinkommen liege im Osten inzwischen bei 90 Prozent des Westens - angehoben von ursprünglich 60 Prozent. Doch es gehe eben nicht nur um das Materielle, sondern "um das Gefühl, gleichwertig zu sein".