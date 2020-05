Ministerpräsident Kretschmann hat bestätigt, dass Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern im Land wieder erlaubt werden. Jedoch herrscht in seiner Regierung Uneinigkeit über die Auflagen für private Veranstaltungen.

Voraussetzung für die auf maximal 100 Teilnehmer beschränkten Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerte sei, dass es feste Sitzplätze gebe und Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten würden. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf der Regierungspressekonferenz am Dienstag in Stuttgart mit. Von der Lockerung profitierten vor allem Kinos und Theater.

Bühnenverein: Beschränkung auf 100 Besucher ist knapp

Der Deutsche Bühnenverein zeigte sich zufrieden, äußerte sich aber noch vorsichtig zu möglichen Perspektiven: "Natürlich haben die meisten Häuser absolut darauf gewartet, dass dieses Zeichen kommt und die Kultur nicht vergessen wird, während die Bundesliga schon spielt", sagte Hans Peter Radolko vom baden-württembergischen Landesverband. Die Beschränkung auf weniger als 100 Besucher sei aber knapp: "Da muss man schon sehen, ob man ein Format findet und sich das dann auch trägt." Vor allem für größere Orchester werde es unter den Vorgaben schwierig werden.

Vorgaben für private Feiern auch gelockert

Zudem werden auch die Corona-Vorgaben für private Feiern wie Hochzeiten und Geburtstagsfeiern gelockert. In geschlossenen Räumen dürfen dann ab dem 1. Juni bis zu zehn Menschen teilnehmen. Im Freien sind maximal 20 Menschen erlaubt.

Auch private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Taufen werden wieder erlaubt. dpa Bildfunk picture alliance / dpa Themendienst

Krach in Koalition wegen Details zu Corona-Lockerungen

Allerdings bestritt die CDU am Dienstagnachmittag, dass es über die neuen Vorgaben für die privaten Veranstaltungen eine Einigung in der Regierungskoalition gibt. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart kündigte an, das Thema im Koalitionsausschuss am Freitag aufrufen zu wollen.

Auch CDU-Generalsekretär Manuel Hagel sagte: "Das, was die Grünen da heute als Veranstaltungskonzept vorgestellt haben, entspricht absolut nicht unseren Vorstellungen." Er bezeichnete die genannten Pläne als nicht praktikabel. "Wer soll das verstehen: Bei privaten Feiern dürfen nur 10 Menschen drinnen zusammenkommen und 20 draußen? Was machen die 20 Menschen im Garten, wenn es anfängt zu regnen?" Nötig seien auch Verhältnismäßigkeit und Klarheit in den Vorgaben.

Die heute von @mannelucha angekündigten Lockerungen für private Feiern sind nicht weitgehend genug, nicht schlüssig und waren nicht mit uns abgestimmt! #corona #COVID #ltbw #landtagbw https://t.co/e8qrwLpU03 CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Twitter, 26.5.2020, 17:07 Uhr

Kretschmann hatte seine Worte eingeleitet mit der Erklärung, dass dies Beschlüsse des Kabinetts seien. Ein Regierungssprecher bekräftigte dies am Nachmittag. Aus anderen Regierungskreisen hieß es hingegen, Details zu den Lockerungen der Vorgaben für private Veranstaltungen seien nicht Teil des Kabinettsbeschlusses.

Kneipen, Bars und Bolzplätze dürfen ab 2. Juni öffnen

Kneipen, Bars, Jugendhäuser und öffentliche Bolzplätze dürfen nach Kretschmanns Worten ab dem 2. Juni wieder öffnen. Großveranstaltungen mit mehr als 500 Menschen blieben aber auf jeden Fall bis zum 31. August verboten.

Eine Arbeitsgruppe der Landesregierung hatte auch weitere Öffnungen ab dem 1. Juli und 1. August vorgeschlagen. Über diese weiteren Schritte gibt es aber laut Kretschmann noch keine Einigkeit. Noch in dieser Woche solle aber eine gemeinsame Linie gefunden werden.