Die Mund-Nasen-Bedeckung gehört mittlerweile fast zum Alltag. Jetzt wurden hierzu neue Regelungen festgehalten: An weiterführenden Schulen sowie auf Märkten im Innenraum ist die Maske ab Donnerstag Pflicht.

In Baden-Württemberg gilt künftig die Maskenpflicht auch auf Wochen- und Jahrmärkten, sofern diese in geschlossenen Räumen stattfinden. Die grün-schwarze Landesregierung informierte am Mittwoch über eine entsprechende Veränderung der Corona-Verordnung.

Auch Regelung für Schulen festgehalten

Zudem ist nun die Maskenpflicht für weiterführende Schulen, berufliche Schulen und sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren nach den Sommerferien in der Verordnung festgehalten. Die soll aber nicht im Unterricht gelten, sondern vor allem auf den Fluren, Pausenhöfen sowie in Treppenhäusern und Toiletten. Dass die Maskenpflicht an Schulen kommen wird, hatte die Landesregierung bereits Mitte Juli angekündigt:

Änderungen bei der Datenweitergabe

Bei Besuchen in Restaurants, im Schwimmbad oder in Hotels muss keine E-Mail-Adresse mehr in den Kontaktlisten hinterlassen werden. Nach Zweifeln des Landesdatenschützers, Stefan Brink, sei dies in der neuen Corona-Verordnung so festgelegt worden, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Dienstag. Behörden akzeptierten die Adressen künftig nicht mehr, weil die Datenverarbeitung auf diesem Weg nicht den Anforderungen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung genüge. Stattdessen reiche es, eine Handynummer zu hinterlassen oder auf anderem Wege sicherzustellen, dass Gesundheitsbehörden im Corona-Fall Kontakt aufnehmen könnten.

Bei Großmärkten, Wochenmärkten, Spezial- und Jahrmärkten entfällt die Pflicht zur Datenerhebung. In Betriebskantinen muss nur bei externen Gästen eine Datenverarbeitung erfolgen.

Verlängerung der Geltungsdauer

Die Geltungsdauer der Corona-Verordnung wurde bis zum 30. September verlängert. Die meisten Regelungen wären sonst zum 31. August außer Kraft getreten.