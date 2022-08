In den Kitas in BW fehlt massenhaft Personal. Das wird sich so schnell nicht ändern, warnt der Verband für Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg. Die Kommunen müssten mehr Geld für die Kinderbetreuung in die Hand nehmen. Die fordern allerdings von der Landesregierung, die Regeln für den Betreuungsschlüssel und die Gruppengrößen weiterhin zu lockern. Das hält Brand für keine gute Idee, denn darunter würde die Qualität der Betreuung und die individuelle Förderung massiv leiden.