Der Verband Bildung und Erziehung nennt die Grundschulöffnungen vor Ostern einen Fehler. Das Kultusministerium dagegen sieht die Sache anders.

Seit dieser Woche dürfen die Grundschülerinnen und Grundschüler in Baden-Württemberg wieder in den Präsenzunterricht. Das Kultusministerium bezeichnet die Öffnungen als weitere Entlastung für die Familien in Baden-Württemberg und wichtigen Schritt für die Kinder. Die Rückkehr in den Präsenzunterricht im Land sei weitestgehend reibungslos und ohne nennenswerte Probleme erfolgt.

"Es war richtig, den Kindern wieder mehr soziale Kontakte zu ermöglichen und ihnen mit dem Schulbesuch wieder eine feste Struktur zu geben", sagte ein Sprecher. Der Präsenzunterricht sei hinsichtlich des Lernfortschritts der Schüler und auch hinsichtlich des sozialen Miteinanders durch nichts zu ersetzen. Andere Bundesländer seien bei der Öffnung der Schulen bereits deutlicher weiter als Baden-Württemberg.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg sieht die Lockerung dagegen kritisch. Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand erklärte: "Die Öffnung der Grundschulen noch vor Ostern war ein Fehler. Fast alle Grundschulen melden uns zurück, dass die Klassen aufgrund fehlender räumlicher und personeller Möglichkeiten nicht geteilt werden können. Abstandhalten ist nicht möglich."

Kritik am Präsenzunterricht an Grundschulen

Zum einen fehle der Raum, zum anderen würden Lehrerinnen und Lehrer ihre Aufsichtspflicht verletzen, die bei kleineren Kindern noch wichtiger sei. Kritik kommt auch von der Gewerkschaft Verdi. "Es hätten zunächst die Voraussetzungen für einen sicheren Unterricht erfüllt werden müssen", sagte die stellvertretende Landesbezirksleiterin Hanna Binder.

Das Ministerium sagte diesbezüglich dem SWR, dass ein Wechselunterricht auch aus epidemiologischen Gründen problematisch sei. Die Notbetreuungen liefen voll, Kohorten könnten deswegen nur sehr schwer eingehalten werden.

VBE begrüßt Maskenpflicht an Grundschulen

Die ab kommenden Montag geltende Maskenpflicht an Grundschulen begrüßt der VBE als richtig. Es sei problematisch gewesen, dass es keine Maskenpflicht gab bei exponentiell steigenden Inzidenzzahlen unter der Mutante 1.1.7. Für die Gewerkschaft Verdi kommt die Maskenpflicht an Grundschulen "viel zu spät". Und der VBE fragt, was gelte, wenn Eltern Atteste vorlegten, die ihre Kinder aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreiten. Das Kultusministerium erklärt dazu, wie bislang auch könnten Schülerinnen und Schüler, wenn sie die Maskenpflicht nicht erfüllten, nicht vom Schulbetrieb ausgeschlossen werden. Diese hätten einen Anspruch auf Teilhabe am Präsenzunterricht.

Möglichkeit von Wechselunterricht für Klassen 5 und 6 positiv

Der VBE begrüßte, dass die Landesregierung den Klassen 5 und 6 bei Bedarf Wechselunterricht ermögliche, so der Verband weiter. "Wir haben von vielen weiterführenden Schulen die Rückmeldung erhalten, dass Hygienekonzepte unter den Bedingungen vor Ort im vollen Präsenzunterricht kaum eingehalten werden können." Allerdings müsse es die Möglichkeit des Wechselunterrichts auch für die Grundschulen geben, fordert der VBE, dagegen sperre sich das Kultusministerium.

Das weist eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber dem SWR zurück. Das Staatsministerium habe die Grundschulöffnungen verfügt, für eine Rückkehr zum Wechselunterricht sei man nicht zuständig.

Forderung nach Impfterminen für Lehrer

Der VBE erneuerte ferner seine Forderung nach baldigen Impfterminen für alle Lehrer: "Es sollte keine Lehrkraft unterrichten müssen, die noch keinen Impftermin erhalten hat. Die bisherige Impfstrategie ist eine Katastrophe", schreibt der Verband. Die Sprecherin des Kultusministerium verweist darauf, dass Corona-Impfungen in Deutschland freiwillig sind. Daher könnten Arbeitgeber diese Impfung auch nicht als Voraussetzung definieren und auch nicht anordnen.

In Baden-Württemberg können sich Erzieher sowie Lehrkräfte impfen lassen - egal, an welcher Schule sie unterrichten und ob sie bereits wieder in Präsenz an der Schule sind. Sie erhalten allerdings den Impfstoff von Astrazeneca, der in den vergangenen Tagen kurzzeitig vorsorglich nicht gespritzt wurde.

Impfvorrang für Lehrer im Präsenzunterricht

Anders als die Gewerkschaften und viele Lehrkräfte sind die Kultusministerien der Länder überzeugt, dass die Schulen in Deutschland so lange wie möglich offengehalten werden müssen. Dabei sollten Lehrkräfte im Präsenzunterricht zugleich Vorrang beim Impfen bekommen. Auf diese gemeinsame Position haben sich die Minister bei Beratungen in der Kultusministerkonferenz (KMK) verständigt, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Beschluss hervorgeht.