Diese junge Frau sollten Sie sich merken: Darja Varfolomeev, vom TSV Schmiden hat mit 16 Jahren bei der Weltmeisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik alle fünf Titel im Einzel abgeräumt. Platz eins in Valencia auch gestern am späten Abend im Mehrkampf. Mehr dazu jetzt in Sport Kompakt.