Ein Leben für die Notfallhilfe - Ute Steiger ist tot

Sie gründete die Björn Steiger Stiftung und half dabei, das deutsche Rettungswesen zu verbessern. Jetzt ist Ute Steiger im Alter von 88 Jahren gestorben.

Die Gründerin der Björn Steiger Stiftung, Ute Steiger, ist tot. Steiger sei in der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag mit 88 Jahren zu Hause in Winnenden friedlich eingeschlafen, teilte Jürgen Gramke, Vorsitzender des Präsidialrats der Björn Steiger Stiftung, am Mittwoch mit.

"Mit Dankbarkeit und großem Respekt blicken wir auf ihre große Lebensleistung als Mitbegründerin unserer Stiftung zurück", sagte Gramke. Ute Steiger habe viel von dem, was im deutschen Rettungsdienst heute selbstverständlich sei, mit angestoßen und vorangetrieben. "Es ist für uns alle ein großer Verlust. Wir werden sie vermissen."

Björn Steiger Stiftung hilft bei Verbesserung des Notfallsystems

Die Björn Steiger Stiftung setzt sich dafür ein, die Notfallhilfe und das Rettungswesen in Deutschland zu verbessern. So wurden von ihr etwa einheitliche Notrufnummern und Notrufsäulen am Straßenrand angestoßen.

Für ihre Verdienste in der Notfallhilfe wurde Ute Steiger unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. 2018 wurden Ute Steiger und ihr Mann Siegfried Steiger zu Ehrenbürgern von Winnenden ernannt.

Die beiden hatten die Stiftung nach dem Tod ihres Sohnes im Jahr 1969 gegründet. Der achtjährige Björn wurde damals bei Winnenden von einem Auto erfasst. Es dauerte fast eine Stunde, bis ein Krankenwagen eintraf. Er starb auf dem Weg in eine Klinik. Mit ihrer Stiftung stießen Ute und Siegfried Steiger in der Folge zahlreiche Verbesserung des Notfallsystems an.