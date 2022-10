Die USA-Reise von Ministerpräsident Winfried Kretschmann neigt sich dem Ende entgegen. Was hat sie bisher gebracht und was waren die beherrschenden Themen?

Fast eine Woche gibt es nun schon volles Programm bei der Reise von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) durch die USA. Es ging einmal quer durchs Land: von Pittsburgh nach Sacramento und Los Angeles. Drei Zeitzonen, sechs Flüge und insgesamt sieben Tage.

Größte Auslandsreise seit 2018

Für Kretschmann war es die erste größere Auslandsreise seit 2018. Mit dabei waren mehr als 100 Menschen, darunter Mitglieder der Landesregierung wie Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) oder Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), Abgeordnete sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.

Im Mittelpunkt der Reise standen vor allem Wirtschaft und Wissenschaft. Wichtig war Kretschmann dabei der direkte Austausch mit US-Amerikanern und -Amerikanerinnen. "Politik findet immer in einer Atmosphäre, nicht im losgelösten Raum statt. Wir schicken ja nicht Roboter zueinander", sagte er. Damit etwas zustande komme, brauche es echte Begegnung.

Pittsburgh als Vorbild für BW

Als erstes besuchte die Delegation Pittsburgh. Die Stadt in Pennsylvania hat einen großen Wandel durchlebt. Lange galt sie als bedeutender Stahl-Standort. In den 1970er Jahren geriet die Region aber wegen des Niedergangs der Stahlindustrie in eine schwere Krise. Heute gilt sie weltweit als führend für Künstliche Intelligenz.

Dazu beigetragen hat vor allem die Universität, um die sich auch eine starke Start-up-Szene etabliert hat. Ministerpräsident Kretschmann sieht die Stadt als Vorbild für Baden-Württemberg. "Von Pittsburgh und Kalifornien können wir lernen - etwa, dass wir ganz neue Kräfte mobilisieren können, wenn wir den Wandel mehr als Chance begreifen", teilte er am Freitag mit.

Kretschmann: "Vorschriftenfimmel runterschrauben"

Schon während seines Besuchs in Pittsburgh hatte er bewundert, wie schnell Veränderungen dort vonstatten gingen. "In einem globalen Wettbewerb müssen wir jetzt unseren Vorschriftenfimmel mal bisschen runterschrauben", sagte Kretschmann. Dann könne man schneller, flexibler und auch ein bisschen unkonventioneller werden.

In Kalifornien machte die Delegation an zwei Standorten Halt: in Sacramento und zuletzt in Los Angeles. Dort ging es vor allem um die Themen Gesundheitswirtschaft und Mobilität. Außerdem traf Kretschmann den kalifornischen Gouverneur und hob die Freundschaft mit den US-Amerikanerinnen und Amerikanern hervor.

"Wir müssen ja nach dem Ukraine-Krieg schauen, dass wir mit den demokratischen Staaten der Welt enger zusammenarbeiten."

Mit diesen demokratischen Staaten will Kretschmann auch den Handel stärken. Auf der Reise habe er dazu sehr viel Inspiration und Anregungen mitnehmen können, sagte er.

Was hat die USA-Reise gebracht?

Am Wochenende will die Delegation nach Baden-Württemberg zurückfliegen. Auch für Uschi Strautmann aus der SWR-Redaktion Landespolitik, die mit dabei war, stellt sich nun die Frage: Was hat die Reise eigentlich gebracht?

Im Vorfeld habe es deutliche Kritik an der Reise gegeben, sagte Strautmann. "Es wurden immer wieder die Fragen gestellt: Passt eine solche Reise mit einer 100-köpfigen Delegation überhaupt in diese Zeit? Und ist es das richtige Signal mitten in der Krise zu reisen?" Auf der anderen Seite stehen ihrer Einschätzung nach aber die vielen Kontakte, die hier geknüpft wurden. Diese wirkten sich sicherlich nicht kurzfristig aus, auf längere Sicht dann aber schon, so Strautmann. Die Wirtschaft im Land brauche auf jeden Fall einen langen Atem für den Umbau.

Uschi Strautmann aus der Redaktion Landespolitik mit einer Einschätzung:

Enge Wirtschaftsbeziehungen zwischen BW und USA

Die USA sind laut Staatsministerium der wichtigste Handelspartner des Landes. Über ein Viertel der Direktinvestitionen aus Baden-Württemberg gehen in die USA (rund 80 Milliarden Euro im Jahr 2018). Baden-Württemberg ist zudem Heimat von fast 280 amerikanischen Unternehmen.