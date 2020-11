Der von US-Präsident Donald Trump angekündigte Abzug der US-amerikanischen Soldaten aus Deutschland lässt weiter auf sich warten. Die Kommandozentrale in Stuttgart-Vaihingen teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass derzeit keine neuen Informationen zum Abzug vorliegen. In den sogenannten Patch Barracks befindet sich das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa (Eucom). Trumps Regierung hatte bereits im Sommer den Abzug von 12.000 der 36.000 in Deutschland stationierten Soldaten angekündigt. In Stuttgart befinden sich unter anderem in Vaihingen, Möhringen und Zuffenhausen US-Kasernen.