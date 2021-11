US-Army behält Standorte in Deutschland

Das US-Militär will mehrere Standorte in Deutschland doch behalten. Unter anderem auch die "Coleman Barracks" in Mannheim und das "Weilmdorf Warehouse" in Stuttgart. Grund sei der wachsende Bedarf an Einrichtungen auf dem europäischen Kontinent, wurde am Montag in Wiesbaden mitgeteilt. Im April war bekannt geworden, dass die USA ihre Truppen in Deutschland um 500 Soldaten aufstocken wollen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte erklärt, die Stationierung sei auch als Bekenntnis der USA zum Verbündeten Deutschland zu verstehen.