Die bundesweite Strafverschärfung bei illegalen Autorennen hat sich nach Ansicht von Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf bewährt. Inzwischen gibt es auch erste Urteile im Land.

Es ist eine Mischung aus Imponiergehabe und Geschwindigkeitsrausch: Kein Wochenende vergeht, an dem nicht auf irgendeiner Autobahn in Baden-Württemberg private Rennen gefahren werden.

23 Autofahrer sind in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen verurteilt worden. 17 Erwachsene, vier Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren sowie ein Jugendlicher wurden zu Bewährungsstrafen mit Geldbußen verurteilt. Außerdem ist eine Jugendstrafe ohne Bewährung verhängt worden. Grundlage dafür ist eine bundesweite Verschärfung im Strafgesetzbuch.

Rasen mehr als nur Ordnungswidrigkeit

Seit zwei Jahren ist die Teilnahme an illegale Autorennen nämlich keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat, für die bis zu zehn Jahre Haft droht. Wenn es bei verbotenen Rennen sogar tödliche Unfälle gibt, kommt auch eine Verurteilung wegen Mordes in Frage. In Baden-Württemberg wird der erste Fall dieser Art gerade am Stuttgarter Landgericht verhandelt. Ein junger Autofahrer muss sich nach einem Raserunfall mit zwei Todesopfern wegen Mordes verantworten.

Justizminister Guido Wolf (CDU) sprach gegenüber dem SWR von einer "neuen Dimension in der Strafverfolgung". Raserei sei wegen des Gefährdungspotenzials kein Kavaliersdelikt.