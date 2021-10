Wegen eines tödlichen Überfalls auf seinen ehemaligen Chef hat das Landgericht Konstanz einen 36-Jährigen am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sein Opfer in dessen Wohnhaus in Hohenfels mit einem Beil getötet hat. Die 9 und 13 Jahre alten Söhne wurden bei dem Angriff schwer verletzt. Die Frage des Motivs und der genaue Tathergang lassen sich laut Gericht nicht endgültig klären.