Wegen des Anschlags auf eine Trauergemeinde in Altbach im Kreis Esslingen muss ein junger Mann zwölf Jahre in Haft. Das Landgericht Stuttgart sprach ihn am Mittwoch schuldig, im Sommer 2023 auf dem Friedhof in Altbach eine Handgranate gegen die Trauernden geworfen zu haben. 15 Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Anschlag ist Teil eines seit Längerem laufenden Bandenkriegs im Großraum Stuttgart.