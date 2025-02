Niederlage für die Deutsche Umwelthilfe (DUH): Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat im Verfahren um die Unterbrechung der Gäubahn-Strecke auch die Klage der DUH abgewiesen. Das Urteil fiel Donnerstagnachmittag. Bis der Anschluss an den neuen S-21-Tiefbahnhof fertiggestellt ist, dürfen die Züge aus Zürich und Singen also für mehrere Jahre in Stuttgart-Vaihingen enden. Dort können Fahrgäste in S- und Stadtbahnen umsteigen.