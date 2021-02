Entscheidung am Stuttgarter Verwaltungsgericht

Am 3. Mai 2018 waren rund 500 Polizeibeamte in die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen im Ostalbkreis eingedrungen und haben die dort untergebrachten Flüchtlinge teilweise stundenlang auf den Fluren sitzen lassen. Einer der Betroffenen hatte daraufhin geklagt. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat nun entschieden: Die Maßnahmen seien "unverhältnismäßig" gewesen.