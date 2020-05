per Mail teilen

In Baden-Württemberg dürfen Bars und Kneipen ihre Gäste ab dem 30. Mai zumindest draußen bewirten. Der Verwaltungsgerichtshof gab damit dem Betreiber einer Bar in der Nähe von Freiburg Recht.

Die vollständige Schließung von Bars und Kneipen seit Mitte März widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz, da den Betreibern von Speisegaststätten mittlerweile eine Außenbewirtschaftung erlaubt sei, urteilten die Richter. Für die Unterscheidung zwischen Bars und Restaurants gebe es keinen sachlichen Grund.

Kein Unterschied zwischen Bars und Restaurants

Das Argument der Landesregierung, dass in Kneipen mehr Alkohol getrunken werde und die Ansteckungsgefahr deshalb höher sei, treffe nicht zu. Denn das sei in Außenbereichen von Restaurants genauso möglich.

Laut Urteil dürfen Bars und Kneipen jetzt ab dem 30. Mai ihre Außenbereiche öffnen – und damit drei Tage früher als gestern von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angekündigt. Kretschmann hatte auf der Landespressekonferenz gesagt, dass alle Kneipen und Bars in Baden-Württemberg ab dem 2. Juni wieder vollständig öffnen dürfen, sofern sie Hygieneauflagen beachten.

Klage eines Gastronomen aus dem Raum Freiburg

Gegen die derzeit geltenden Corona-Auflagen hatte der Betreiber einer Bar südlich von Freiburg mit einer 100 Quadratmeter großen Außenfläche geklagt. Das Gericht gab dem Gastronomen Recht und setzte den entsprechenden Artikel in der Coronaverordnung des Landes vorläufig außer Kraft, sollte er über den 29. Mai hinaus gelten.

Shisha-Bars, Clubs und Diskotheken sind von dem Gerichtsurteil nicht betroffen und müssen weiter geschlossen bleiben. Dort bestünden höhere Infektionsgefahren, so der Verwaltungerichthof in Mannheim. Denn einerseits sei das Angebot von Shishas "in besonderem Maß mit einem Ausstoß und Austausch von Atemluft" verbunden, Diskotheken und Clubs wiederum seien durch Tanzmöglichkeiten geprägt.