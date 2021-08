Der Absturz eines Kleinflugzeuges am Wochenende in Steinenbronn (Landkreis Böblingen) gibt weiter Rätsel auf. Wie die Deutsche Flugsicherung dem SWR bestätigte, wurde das Flugzeug von einem Fluglotsen geleitet. Die Ab- und Anflugkontrolle für den Großraum Stuttgart liegt im hessischen Langen bei Frankfurt. Zuerst hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" über den sogenannten Instrumentenflug, bei dem die Piloten nicht auf Sicht flogen, berichtet. Beim Absturz des Kleinflugzeuges vom Typ "Piper" in der Nähe von Steinenbronn waren am Samstagmorgen zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 62 und 73 Jahren ums Leben gekommen.