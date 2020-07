Wochenlang wurde von Reisen ins Ausland abgeraten. Jetzt zum Ferienbeginn sind die Badeseen in der Region so überfüllt, dass sie teilweise gesperrt werden. Die Verzweiflung um den Sommerurlaub wächst.

Die Entscheidung, wohin soll es gehen in den Ferien, wird einem in Zeiten von Corona nicht leicht gemacht: Erst am Donnerstag rief Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im SWR-Sommerinterview dazu auf, bitte von einem Urlaub im Ausland abzusehen. Doch mit den Temperaturen steigt auch die Badelaune unter den Baden-Württembergern. Immer mehr Menschen zieht es an die umliegenden Badeseen und Stränden am Bodensee. Für genügend Abstand ist kein Platz.

Badeverbote als Folge

Was den lokalen Tourismus freut, beobachten die Behörden mit Sorge. Corona-Regeln wie der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern lassen sich bei so vielen Badebesuchern nicht einhalten. Die ersten Konsequenzen folgten: In Sipplingen (Bodenseekreis) herrscht ab sofort an den Wochenenden tagsüber Badeverbot. In der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) sind ähnliche Maßnahmen geplant. Der Breitenauer See (Kreis Heilbronn) wurde gleich ganz dicht gemacht. Wenn einem schon der Zugang zum kühlen Nass in der Region verwehrt bleibt, wie soll da noch Urlaubsstimmung aufkommen?

Die Badegäste vor Ort reagieren mit gemischten Gefühlen. Die einen zeigen Verständnis, die anderen sind ratlos. Leicht hat es der, der ein eigenes Boot oder gar einen privaten Badezugang hat.

Wer Abstandsregeln einhält, kann weitere Sperrungen verhindern

Von Verboten wollte man eigentlich absehen, wie Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) im SWR-Gespräch betont. Doch bei einem solchen Ansturm ließe sich es sich nicht vermeiden. Er appelliert, die Corona-Abstandsregeln einzuhalten, um weitere Sperrungen zu verhindern. Man könnte gerade jetzt in der Ferienzeit auch morgens schwimmen gehen.

Für die von der Coronakrise hart getroffene Tourismusbranche sind die steigenden Zahlen der Tagestouristen im Juli ein positives Zeichen. Wie der Touristikverband Bodensee angibt, gab es noch im Juni aufgrund des nassen Wetters Einbußen von fünf bis zehn Prozent.

Spanische Regionen als Risikogebiete eingestuft

Wer sich für einen Urlaub im Ausland entscheidet, sollte die Reisewarnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) beachten. Seit dieser Woche steht fest, Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich künftig auf das Coronavirus testen lassen. Damit soll eine unbemerkte Ausbreitung verhindert werden.

Weiterhin gilt auch, sich nach einer Reise in ein Risikogebiet für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Welche Länder und Gebiete als solche gelten, findet man auf den Seiten des RKIs. In der EU steht bisher Luxemburg auf der Liste. Kürzlich wurden auch die spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra als Risikogebiete eingestuft. Zudem hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung über diese Regionen verhängt.