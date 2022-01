Update der Corona-Warn-App: Probleme bei Anzeige des Booster-Status

Testnachweise für 2G-Plus können in der Corona-Warn-App nun neben dem Impfstatus abgerufen werden. Für Genesene und Menschen mit Booster-Impfung fehlt dagegen eine Lösung.

Die Corona-Warn-App von Robert Koch-Institut (RKI), Deutscher Telekom und SAP hat ein Update bekommen. Im Zertifikatsbereich zeigt die App nun den aktuellen Status-Nachweis an. Impf-, Genesenen- und Testzertifikate werden in einer kombinierten Anzeige nebeneinander dargestellt. Wer also zwei Mal geimpft ist und seinen negativen Test in der App hinterlegt, kann dann beim Restaurantbesuch einfacher zwischen Impf- und Testnachweis hin- und herwechseln. Alle Neuerungen haben die Entwicklerinnen und Entwickler in einem Blogeintrag zusammengefasst.

App zählt Booster-Impfung nicht als 2G-Plus

Ein Problem wurde allerdings auch mit diesem Update nicht gelöst: Laut dem aktuellen Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern gilt eine Auffrischimpfung für Geimpfte oder Genesene - also die Boosterimpfung - ebenfalls als 2G-Plus-Nachweis. Wer geboostert ist, der ist also von der Testpflicht bei 2G-Plus etwa beim Restaurantbesuch ausgenommen. Das gilt derzeit auch in Baden-Württemberg. Doch die Corona-Warn-App ignoriert die Ausnahme für Menschen mit Booster-Impfung auch nach dem neuesten Update.

Menschen mit Auffrischungsimpfungen werden vorerst in der Corona-Warn-App weiter unter der Bezeichnung 2G angezeigt. Von den Entwicklerinnen und Entwicklern heißt es dazu:

"Die CWA (Corona-Warn-App) berücksichtigt diese Regelung in der Statusanzeige derzeit noch nicht.

Bei vorhandenem Impf- oder Genesenenzertifikat und Zertifikat der Auffrischimpfung zeige sie noch nicht den 2G-Plus-Status an.

Mit dem nächsten Update soll das Problem gelöst werden

Man arbeite bereits daran, dass die Warn-App Booster-Impfungen künftig als 2G-Plus-Zertifikat anzeigen könne, so die Macherinnen und Macher der App. Auch eine Lösung für Genesene, die ihre zweite Impfung bisher nicht als Booster-Impfung hinterlegen können, wolle man vorlegen. Wann das nächste Update für die Corona-Warn-App kommt, ist derzeit nicht bekannt.