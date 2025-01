Bad Friedrichshall: Verdächtiger in U-Haft

Am Tag nach den tödlichen Schüssen in einem Unternehmen in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) geht die Spurensuche weiter. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird zweifacher Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Im Ort stehen die Menschen noch unter Schock.